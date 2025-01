Serie A, il calendario del 2025: 20 giornate e la prima senza l’Inter, le partite

La Serie A è pronta a ripartire nel 2025, con un calendario che però non vede subito l’esordio di quattro squadre: l’Inter e le altre tre in Supercoppa Italiana (Atalanta, Juventus e Milan) vedono slittare le proprie partite perché impegnate in Arabia Saudita. Ecco tutto il programma del nuovo anno, qui la classifica.

SERIE A – CALENDARIO 19ª GIORNATA

Venezia-Empoli sabato 4 gennaio ore 15

Fiorentina-Napoli sabato 4 gennaio ore 18

Verona-Udinese sabato 4 gennaio ore 20.45

Monza-Cagliari domenica 5 gennaio ore 12.30

Lecce-Genoa domenica 5 gennaio ore 15

Torino-Parma domenica 5 gennaio ore 18

Roma-Lazio domenica 5 gennaio ore 20.45

Como-Milan martedì 14 gennaio ore 18.30 *

Atalanta-Juventus martedì 14 gennaio ore 20.45 *

Inter-Bologna mercoledì 15 gennaio ore 20.45 *

SERIE A – CALENDARIO 20ª GIORNATA

Lazio-Como venerdì 10 gennaio ore 20.45

Empoli-Lecce sabato 11 gennaio ore 15

Udinese-Atalanta sabato 11 gennaio ore 15

Torino-Juventus sabato 11 gennaio ore 18

Milan-Cagliari sabato 11 gennaio ore 20.45

Genoa-Parma domenica 12 gennaio ore 12.30

Venezia-Inter domenica 12 gennaio ore 15

Bologna-Roma domenica 12 gennaio ore 18

Napoli-Verona domenica 12 gennaio ore 20.45

Monza-Fiorentina lunedì 13 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 21ª GIORNATA

Roma-Genoa venerdì 17 gennaio ore 20.45

Bologna-Monza sabato 18 gennaio ore 15

Juventus-Milan sabato 18 gennaio ore 18

Atalanta-Napoli sabato 18 gennaio ore 20.45

Fiorentina-Torino domenica 19 gennaio ore 12.30

Cagliari-Lecce domenica 19 gennaio ore 15

Parma-Venezia domenica 19 gennaio ore 15

Verona-Lazio domenica 19 gennaio ore 18

Inter-Empoli domenica 19 gennaio ore 20.45

Como-Udinese lunedì 20 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 22ª GIORNATA

Torino-Cagliari venerdì 24 gennaio ore 20.45

Como-Atalanta sabato 25 gennaio ore 15

Napoli-Juventus sabato 25 gennaio ore 18

Empoli-Bologna sabato 25 gennaio ore 20.45

Milan-Parma domenica 26 gennaio ore 12.30

Udinese-Roma domenica 26 gennaio ore 15

Lecce-Inter domenica 26 gennaio ore 18

Lazio-Fiorentina domenica 26 gennaio ore 20.45

Venezia-Verona lunedì 27 gennaio ore 18.30

Genoa-Monza lunedì 27 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 23ª GIORNATA

Parma-Lecce venerdì 31 gennaio ore 20.45

Monza-Verona sabato 1 febbraio ore 15

Udinese-Venezia sabato 1 febbraio ore 15

Atalanta-Torino sabato 1 febbraio ore 18

Bologna-Como sabato 1 febbraio ore 20.45

Juventus-Empoli domenica 2 febbraio ore 12.30

Fiorentina-Genoa domenica 2 febbraio ore 15

Milan-Inter domenica 2 febbraio ore 18

Roma-Napoli domenica 2 febbraio ore 20.45

Cagliari-Lazio lunedì 3 febbraio ore 20.45

CALENDARIO 24ª GIORNATA (domenica 9 febbraio 2025)

Cagliari-Parma

Como-Juventus

Empoli-Milan

Inter-Fiorentina

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Udinese

Torino-Genoa

Venezia-Roma

Verona-Atalanta

SERIE A – CALENDARIO 25ª GIORNATA (domenica 16 febbraio 2025)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Torino

Fiorentina-Como

Genoa-Venezia

Juventus-Inter

Lazio-Napoli

Milan-Verona

Monza-Lecce

Parma-Roma

Udinese-Empoli

CALENDARIO 26ª GIORNATA (domenica 23 febbraio 2025)

Cagliari-Juventus

Como-Napoli

Empoli-Atalanta

Inter-Genoa

Lecce-Udinese

Parma-Bologna

Roma-Monza

Torino-Milan

Venezia-Lazio

Verona-Fiorentina

SERIE A – CALENDARIO 27ª GIORNATA (domenica 2 marzo 2025)

Atalanta-Venezia

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Lecce

Genoa-Empoli

Juventus-Verona

Milan-Lazio

Monza-Torino

Napoli-Inter

Roma-Como

Udinese-Parma

CALENDARIO 28ª GIORNATA (domenica 9 marzo 2025)

Cagliari-Genoa

Como-Venezia

Empoli-Roma

Inter-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Milan

Napoli-Fiorentina

Parma-Torino

Verona-Bologna

SERIE A – CALENDARIO 29ª GIORNATA (domenica 16 marzo 2025)

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Fiorentina-Juventus

Genoa-Lecce

Milan-Como

Monza-Parma

Roma-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese-Verona

Venezia-Napoli

CALENDARIO 30ª GIORNATA (domenica 30 marzo 2025)

Cagliari-Monza

Como-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Udinese

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Lecce-Roma

Napoli-Milan

Venezia-Bologna

Verona-Parma

SERIE A – CALENDARIO 31ª GIORNATA (domenica 6 aprile 2025)

Atalanta-Lazio

Bologna-Napoli

Empoli-Cagliari

Genoa-Udinese

Lecce-Venezia

Milan-Fiorentina

Monza-Como

Parma-Inter

Roma-Juventus

Torino-Verona

CALENDARIO 32ª GIORNATA (domenica 13 aprile 2025)

Atalanta-Bologna

Como-Torino

Fiorentina-Parma

Inter-Cagliari

Juventus-Lecce

Lazio-Roma

Napoli-Empoli

Udinese-Milan

Venezia-Monza

Verona-Genoa

SERIE A – CALENDARIO 33ª GIORNATA (sabato 19 aprile 2025)

Bologna-Inter

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Venezia

Genoa-Lazio

Lecce-Como

Milan-Atalanta

Monza-Napoli

Parma-Juventus

Roma-Verona

Torino-Udinese

CALENDARIO 34ª GIORNATA (domenica 27 aprile 2025)

Atalanta-Lecce

Como-Genoa

Fiorentina-Empoli

Inter-Roma

Juventus-Monza

Lazio-Parma

Napoli-Torino

Udinese-Bologna

Venezia-Milan

Verona-Cagliari

SERIE A – CALENDARIO 35ª GIORNATA (domenica 4 maggio 2025)

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Empoli-Lazio

Genoa-Milan

Inter-Verona

Lecce-Napoli

Monza-Atalanta

Parma-Como

Roma-Fiorentina

Torino-Venezia

CALENDARIO 36ª GIORNATA (domenica 11 maggio 2025)

Atalanta-Roma

Como-Cagliari

Empoli-Parma

Lazio-Juventus

Milan-Bologna

Napoli-Genoa

Torino-Inter

Udinese-Monza

Venezia-Fiorentina

Verona-Lecce

SERIE A – CALENDARIO 37ª GIORNATA (domenica 18 maggio 2025)

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

Verona-Como

CALENDARIO 38ª GIORNATA (domenica 25 maggio 2025)

Atalanta-Parma

Bologna-Genoa

Como-Inter

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

* partite rinviate per la partecipazione di Atalanta, Inter, Juventus e Milan alla Supercoppa Italiana

Il calendario con date e orari delle partite di Serie A è stato ufficializzato sino alla ventitreesima giornata compresa. Ancora da inserire il recupero di Bologna-Milan (integrale) della nona giornata e Fiorentina-Inter (si riparte dal 16′, momento della sospensione, sul risultato di 0-0) della quattordicesima giornata.