Serie A, calendario anticipi-posticipi 38ª giornata: tutte le date e gli orari!

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, la Lega Serie A ha appena reso ufficiale il calendario con date, orari e dirette tv, della 38ª, nonché ultima, giornata di campionato. Confermato l’anticipo per l’Inter, impegnata in trasferta a Como, così come per il Napoli. Ecco il resto del programma di questo ultimo fine settimana di campionato.

SERIE A – CALENDARIO TRENTOTTESIMA GIORNATA

Como-Inter venerdì 23 maggio ore 20.45 – DAZN

Napoli-Cagliari venerdì 23 maggio ore 20.45 – DAZN

Bologna-Genoa sabato 24 maggio ore 18.00 – DAZN

Milan-Monza sabato 24 maggio ore 20.45 – DAZN

Atalanta-Parma domenica 25 maggio ore 20.45 – DAZN

Empoli-Verona domenica 25 maggio ore 20.45 – DAZN/Sky

Lazio-Lecce domenica 25 maggio ore 20.45 – DAZN/Sky

Torino-Roma domenica 25 maggio ore 20.45 – DAZN

Udinese-Fiorentina domenica 25 maggio ore 20.45 – DAZN

Venezia-Juventus domenica 25 maggio ore 20.45 – DAZN/Sky