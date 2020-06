La Serie A boccia l’algoritmo: le decisioni in vista del Consiglio Federale

La Serie A dice no all’algoritmo. Si è da poco conclusa l’Assemblea di Lega, dove le società hanno chiesto che prevalga il merito sportivo in caso di impossibilità di chiudere il campionato. Lunedì il Consiglio Federale (vedi articolo).

ALGORITMO? NO GRAZIE! – “Si è svolta questo pomeriggio l’Assemblea della Lega Serie A, con tutte le venti Società collegate in video conferenza. In riunione è stata analizzata la composizione del Consiglio di Lega ed è stato stabilito che si procederà a votazione per nomina del nuovo Consigliere per completare la governance alla prima Assemblea utile. Per quanto riguarda i principi previsti dal Comunicato 196/A della FIGC, e in vista delle relative delibere che dovranno essere assunte in seno al Consiglio Federale del prossimo 8 giugno, l’Assemblea ha dato indicazione ai rappresentanti della Lega Serie A di votare in favore di soluzioni che salvaguardino sempre il merito sportivo qualora non fosse possibile portare a termine il campionato di Serie A TIM”.