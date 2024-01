Serie A, arbitri nel caos: arrivano nuove denunce ‘anonime’!

Gli arbitri di Serie A sono al centro di una stagione molto delicata, con diversi errori (anche se in molti segnalano solo quelli – presunti e spesso inventati – a favore dell’Inter) a livello generale. E da una settimana c’è un caos legato a delle rivelazioni ancora non finite.

LE NOVITÀ – Martedì scorso, un arbitro in attività in Serie A ha rivelato al programma Le Iene la sua versione dei fatti su certe decisioni prese dai suoi colleghi durante il campionato. Uno scoop che ha mandato su tutte le furie i vertici dell’AIA, in primis il responsabile della CAN Gianluca Rocchi. E c’è chi parla anche di commissariamento. Ma non è finita qui. Perché domani, sempre su Italia 1, arriveranno nuove rivelazioni dell’anonima “talpa” che anticipa Sport Mediaset. La vicenda principale riguarda come altri tre arbitri racconteranno le denunce fatte, sia sull’operato sia sul loro contratto di lavoro. In più, sarà reso noto cosa è stato detto nella riunione organizzata dallo stesso Rocchi con tutta la classe arbitrale. Appuntamento quindi a domani sera, per un caso che sta iniziando a montare in maniera seria. Con il responsabile degli arbitri di Serie A che, per ora, respinge al mittente tutte le accuse.