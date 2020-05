La Serie A anche oltre il 2 agosto? Da Gravina filtra un possibile posticipo

La Serie A aspetta l’OK per tornare in campo, al termine della prima settimana di attività dopo lo stop per il Coronavirus. Se l’UEFA deve ricevere entro il 25 maggio la comunicazione su come si completeranno i campionati è possibile che ci sia un posticipo della data ultima per finirli: Sportitalia riporta un’indiscrezione della Lega B.

FINE PIÙ AVANZATA? – La Serie A potrebbe concludersi anche oltre il 2 agosto. Lo riporta Sportitalia, a seguito dell’incontro di ieri tra la FIGC e il Comitato tecnico scientifico. Il presidente Gabriele Gravina ha comunicato alla Lega B, che ha girato il documento alle società, che l’esito della riunione è stato positivo. C’è la possibilità che l’UEFA sposti di una quindicina di giorni la data ultima per completare i campionati nazionali, in modo da dare una mano ulteriore ai tornei che ripartiranno. Nel corso dell’incontro si è fatta una divisione fra le competizioni professionistiche, dilettantistiche e giovanili, dato che è quasi scontato che dalla Serie C in giù non si proseguirà. Nei prossimi giorni è attesa la risposta sul protocollo sanitario di garanzia (vedi articolo). La Serie A e la Serie B potrebbero avere una data diversa di inizio, ma intanto è un altro passo verso il ritorno in campo.