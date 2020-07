Serie A a porte chiuse: l’Inter comunica le modalitÃ  di rimborso

Serie A a porte chiuse: l’Inter comunica le modalità di rimborso

La Serie A ha ripreso a porte chiuse per l’emergenza Covid creando disagi alle società e ai tifosi che avevano acquistato dei biglietti per le partite contro Sampdoria, Sassuolo e Brescia. L’Inter ha comunicato oggi le modalità di rimborso ai tifosi

IL COMUNICATO

MILANO – Considerata l’eccezionalità della situazione venutasi a creare in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e le richieste dei tifosi, FC Internazionale Milano rende noto di aver definito le modalità di rimborso dei biglietti acquistati per le gare di Campionato Serie A 19/20 disputate a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria: Inter-Sampdoria, Inter-Sassuolo e Inter-Brescia. Di seguito, le specifiche sulle modalità di rimborso.

Con riferimento agli abbonamenti, FC Internazionale Milano rende noto che le modalità di rimborso saranno comunicate al termine della stagione sportiva 2019/20.

Tutti i biglietti di Inter-Sampdoria, Inter-Sassuolo e Inter-Brescia acquistati sul sito ufficiale inter.it e al telefono tramite il Contact Center verranno automaticamente annullati e rimborsati. L’acquirente non dovrà quindi fare nulla: l’intero importo verrà riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto originario, con tempi di visualizzazione del riaccredito variabili in base all’istituto di credito e indicativamente di massimo 20-30 giorni.

I tifosi che hanno acquistato i biglietti presso i punti vendita Vivaticket dovranno restituire i biglietti in originale presso il medesimo punto vendita di acquisto, entro e non oltre venerdì 25 settembre. Qualora il punto vendita fosse chiuso, sarà possibile recarsi presso quello più vicino tra gli oltre 1.000 elencati a questa pagina.

I tifosi che hanno acquistato i biglietti presso i due punti vendita Inter, San Siro Stadio e Inter Store Milano, dovranno restituire i biglietti in originale presentandosi entro e non oltre venerdì 25 settembre:

in via eccezionale presso uno degli speciali punti vendita Vivaticket indicati nella pagina dedicata all’iniziativa.

da mercoledì 29 luglio, presso la biglietteria Ovest dello Stadio San Siro, situata di fronte al Gate 7, aperta dal lunedì al venerdì con orario 09:00-13:00 | 14:00-18:00. Lo sportello resterà chiuso nei giorni tra lunedì 10 e venerdì 21 agosto compresi.

In caso di acquisto con caricamento del biglietto sulla tessera ‘Siamo Noi’, la procedura per ottenere il rimborso è la medesima: se acquistato online sarà sufficiente attendere il rimborso automatico, se acquistato in un punto vendita seguire le indicazioni sopra riportate. Per ulteriori necessità o approfondimenti è possibile contattare il nostro servizio clienti compilando il form di contatto o chiamando il numero 02.82942000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

fonte: inter.it