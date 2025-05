Serie A, 38ª giornata: quando si gioca? Due ipotesi per Inter e Napoli!

Manca un solo turno alla fine del campionato e la corsa allo scudetto è ancora aperta. Quando giocheranno Inter e Napoli la 38ª giornata di Serie A? Ecco le ipotesi al vaglio.

QUANDO? – Il turno di campionato appena concluso – il penultimo – ha lasciato invariata la classifica al vertice. La corsa verso lo scudetto è ancora aperta, ma vede il Napoli con il vantaggio di un punto rispetto all’Inter. Molto, ma non di certo tutto, potrà dire la 38ª giornata di Serie A. È ancora una possibilità, infatti, l’eventuale spareggio fra le due squadre, che potrà verificarsi solo in caso di sconfitta dei partenopei e pareggio dei nerazzurri. Questo, ovviamente, richiede alla Lega un ragionamento importante sulla data dell’ultimo turno di campionato. Quando si giocheranno, quindi, Como-Inter e Napoli-Cagliari per la 38ª giornata di Serie A?

Le due possibili date di Como-Inter e Napoli-Cagliari per la 38ª giornata di Serie A

LE POSSIBILITÀ – Sono due le ipotesi attualmente per la data della 38ª giornata di Serie A, come riferito da Fabio Caressa nel corso di Sky Calcio Club. Le due partite che valgono per il titolo, quindi Como-Inter e Napoli-Cagliari, potrebbero essere disputate mercoledì o giovedì e tutte le altre domenica con un’eventuale spareggio sabato. Oppure tutte la giornata di mercoledì e giovedì, oppure direttamente tutte la giornata di sabato e domenica, senza considerare la possibilità spareggio. Il verdetto arriverà domani, quando la Lega Serie A si riunirà in consiglio, alle ore 9.00, per prendere la decisione. La notizia ufficiale, quindi, dovrebbe arrivare intorno alle 10.30/11.00.