Serie A, 35ª giornata: Inter domani ma si parte oggi. Partite e diretta TV

Inizia oggi la trentacinquesima giornata di campionato. L’Inter di Inzaghi in campo domani sera col Verona. Oggi già sfida importante in ottica salvezza: Torino-Venezia. Tutto il programma delle partite della Serie A e le dirette tv.

SERIE A 2024-2025 – 35ª GIORNATA

Torino-Venezia venerdì 2 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Cagliari-Udinese sabato 3 maggio ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Parma-Como sabato 3 maggio ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Lecce-Napoli sabato 3 maggio ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Inter-Verona sabato 3 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Empoli-Lazio domenica 4 maggio ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Monza-Atalanta domenica 4 maggio ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Roma-Fiorentina domenica 4 maggio ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Bologna-Juventus domenica 4 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Genoa-Milan lunedì 5 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN e Diretta Gol (lunedì ore 20.45). Qui sui canali Sky Sport Uno (SAT 201, DTT 472) e Sky Sport 251.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 74

Inter 71

Atalanta 65

Juventus 62

Bologna 61

Roma 60

Lazio 60

Fiorentina 59

Milan 54

Torino 43

Como 42

Udinese 41

Genoa 39

Cagliari 33

Verona 32

Parma 32

Lecce 27

Venezia 25

Empoli 25

Monza 15