Serie A 2020/21: il Consiglio Federale conferma la data d’inizio

Il Consiglio Federale della FIGC riunitosi oggi ha confermato le date per l’inizio della prossima stagione nei campionati professionistici

Il Consiglio Federale della FIGC riunitosi oggi ha preso alcune decisioni importanti sulla stagione appena conclusa e sulla prossima. E’ stato preso atto delle proposte fatte dalle varie leghe per quanto riguarda la ripresa dei prossimi campionati professionistici (19 settembre per la Serie A, 26 per la B e 27 per la C) e si è data delega al presidente federale. Si attende lo sviluppo dei calendari studiati dalle rispettive leghe.