Sergio Ramos, dalla Spagna sicuri: problema non grave. Domani decisivo

Sergio Ramos Barcellona-Real Madrid

Secondo quanto riporta in esclusiva il portale sportivo spagnolo Deportes Cuatro, il problema di Sergio Ramos alla gamba destra non sarebbe grave. Domani si sapranno i tempi di recupero del difensore e la sua eventuale presenza o meno nella sfida di mercoledì prossimo contro l’Inter a San Siro.

PROBLEMA LIEVE – Resta con il fiato sospeso il Real Madrid per le condizioni del suo leader Sergio Ramos. Il difensore si è infatti infortunato ieri nella sfida tra Spagna e Germania – finita 6-0 per le furie rosse – alla gamba destra. Un problema che, secondo quanto filtra dalla Spagna, sembrerebbe essere meno grave del previsto. Stando alle immagini pubblicate da Deportes Cuatro, il difensore dopo la sfida ha salutato i compagni e i membri della federazione all’aeroporto di Madrid, andandosene poi camminando apparentemente in modo normale. Domani il giocatore sarà sottoposto a test più specifici per il fastidio subito al bicipite femorale della gamba destra e si saprà con più precisione se sarà disponibile per la sfida di ritorno della Champions League contro l’Inter, in programma a San Siro mercoledì 25 novembre.