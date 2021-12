Sensi e Vecino in uscita dall’Inter: occhio agli affari con Sassuolo e Roma

Sensi e Vecino sono in uscita dall’Inter. I nerazzurri guardano a Sassuolo e Roma come possibili acquirenti e danno un’occhiata a due centrocampisti

USCITA − Stefano Sensi e Matias Vecino sono in uscita dall’Inter. Come riporta Sandro Sabatini su Sport Mediaset, entrambi i centrocampisti potrebbero lasciare il nerazzurro già a gennaio. Il centrocampista italiano ha voglia di spazio e continuità e l’idea ritorno al Sassuolo non è assolutamente da scartare. Per quanto riguarda Vecino, non è una novità il suo malumore in termini di scarso minutaggio (vedi dichiarazioni). Entrambi possono entrare in due affari con Sassuolo e Roma.

OPERAZIONI − Per Sensi, l’idea dell’Inter è quella di darlo in prestito al Sassuolo fino a giugno e inserire nella trattativa anche Davide Frattesi, giocatore che interessa molto agli uomini mercato nerazzurri. Vecino, invece, potrebbe rientrare in uno scambio con la Roma. Il sudamericano sotto la corte di Jose Mourinho, con Gonzalo Villar a Milano.