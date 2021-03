Sensi, secondo gol stagionale in Lituania-Italia. Nuova vita in azzurro?

Sensi ha trovato il gol che ha sbloccato il match di qualificazione ai Mondiali 2022 Lituania-Italia. Si tratta della seconda marcatura stagionale per il centrocampista dell’Inter

THE REVENANT – Stefano Sensi ha sbloccato la partita Lituania-Italia con un sinistro da fuori area leggermente sfiorato dal portiere avversario. Una rete utilissima per la nazionale di Roberto Mancini, ma anche per il centrocampista nerazzurro, che in nazionale sembra vivere una vita professionale parallela rispetto a quella con l’Inter. Quello segnato alla Lituania è il secondo gol stagionale per l’ex Sassuolo che, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, ha messo insieme solo 329 minuti finora.