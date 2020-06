Sensi salta non solo Inter-Sampdoria: esami dopo lâ€™infortunio, lâ€™esito

Sensi salta non solo Inter-Sampdoria: esami dopo l’infortunio, l’esito

Sensi si è procurato un altro infortunio e ne avrà ancora per un po’. Il centrocampista, che inizialmente si pensava potesse saltare solo Inter-Sampdoria di domenica (vedi articolo), in realtà è sicuramente out anche per il match da ex di mercoledì prossimo (ore 19.30) e qualche altro turno di Serie A. Queste le condizioni dopo gli esami: si tratta di stiramento.

QUINTO INFORTUNIO STAGIONALE – “ Stefano Sensi si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un problema riscontrato durante l’allenamento di ieri.

Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione del bicipite femorale destro. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima“.

Fonte: Inter.it