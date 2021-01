Sensi recupera per Inter-Juventus dopo Coppa Italia: presente in panchina

Stefano Sensi

Secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall’inviato di “Sky Sport” a San Siro Andrea Paventi, Stefano Sensi questa sera sarà regolarmente in panchina dopo i problemi che gli hanno fatto saltare la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Non ci sarà invece Vecino per questa Inter-Juventus (QUI le probabili scelte di Antonio Conte).

RECUPERATO – Dopo lo spavento per l’ennesimo problema fisico che gli ha fatto saltare la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, Stefano Sensi recupera per Inter-Juventus. Il giocatore, come rivelato da Andrea Paventi – inviato di “Sky Sport” a San Siro – sarà tra i disponibili: «La partita di questa sera si presenta da sola per l’importanza che ha, con l’Inter che deve superare una prova di maturità. Conte affronterà la sfida con quella che sarà la formazione migliore, anche se qualche alternativa in più avrebbe potuto vederla. Vecino non ci sarà, Sensi invece ha recuperato dopo il problema che gli ha fatto saltare la sfida contro la Fiorentina e sarà in panchina».

