Sensi, pochi minuti in Inter-Sheriff: strada giusta, ma servirà tempo

Stefano Sensi, dopo l’infortunio, è tornato in campo in Inter-Sheriff. Pochi minuti ma di qualità: la strada imbeccata sembra quella giusta, ma servirà tempo

RITORNO – I ritorni dagli infortuni di Stefano Sensi sono sempre stati salutati con giubilo dai tifosi nerazzurri, speranzosi di rivedere il calciatore che aveva incantato San Siro, e non solo, all’inizio della stagione 2019/20. Il centrocampista però, colpito spesso dagli infortuni, non mai riuscito a trovare continuità e, di fatto, non è mai stato pienamente al 100% nell’ultimo anno e mezzo. Dopo l’ennesimo problema fisico, patito nel match contro la Sampdoria, il talento ex Sassuolo è tornato in campo, ieri sera, in Inter-Sheriff. Una decina di minuti, in cui ha fatto rivedere sprazzi del Sensi che fu: controllo di palla, dribbling e tiri velenosi da fuori. Tutte armi nell’arsenale di un calciatore che, se sano, rappresenta una risorsa di lusso per il centrocampo di Inzaghi che ancora, a parte Barella e Brozovic, non sembra aver trovato il giusto equilibrio.

OCCASIONI – La strada imboccata sembra quella giusta, ma servirà del tempo. Un fisico di cristallo come quello di Sensi va trattato con cura ed il ritorno in campo deve avvenire a piccole dosi, per evitare ricadute e trovare continuità. Il calciatore è un patrimonio tecnico dell’Inter che, in questi due anni, lo ha aspettato conscia del talento del calciatore capace di fare la differenza sia in Serie A che in Champions League. Un recupero totale di Sensi, in una stagione travagliata come quella attuale, sarebbe una vera e propria manna dal cielo per Inzaghi.