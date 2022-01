Sensi, ore decisive per il futuro: emergenza in Inter-Empoli ma troppo rischiosa

Sensi è pronto a rimettersi in gioco con una maglia diversa da quella dell’Inter, che nel frattempo deve pensare anche al proprio calendario. In Inter-Empoli potrebbe addirittura giocare titolare ma ciò rischierebbe di complicare l’operazione in uscita già impostata

PRESTITO STRATEGICO – A meno di 24 ore dal debutto dell’Inter in Coppa Italia, il principale pensiero in casa nerazzurra riguarda il… calciomercato. O meglio, il futuro di Stefano Sensi, che ha un piede e mezzo a Genova. E mezzo a Milano. Sì, perché il centrocampista nerazzurro ha accettato la destinazione Sampdoria ma la trattativa tra le parti non si è ancora conclusa. Vanno limati ancora gli ultimi dettagli per il prestito secco fino a fine stagione.

DENTRO O FUORI – Non si può parlare di lotta contro il tempo solo perché la finestra invernale del mercato chiuderà a fine mese. E la Sampdoria, archiviati gli Ottavi di Finale di Coppa Italia contro la Juventus, potrà concentrarsi esclusivamente sulle operazioni di mercato. A partire da Sensi, che al momento non sa ancora se verrà convocato o meno per Inter-Empoli di domani (mercoledì 19 gennaio alle ore 21:00, ndr). Si ipotizza addirittura il suo utilizzo dal 1′ ma davvero Simone Inzaghi vorrà rischiare così un calciatore in partenza? In ogni caso, che senso avrebbe?

RISCHIO DA CALCOLARE – Nonostante l’emergenza causata dalla squalifica di Marcelo Brozovic (vedi focus), non esistono i presupposti logici per pensare che Sensi possa scendere in campo contro l’Empoli e poi venga ceduto alla Sampdoria in prestito. E non solo per il rischio infortunio sempre dietro l’angolo. Che Inter-Empoli possa essere l’ultima chance per Sensi di strappare la conferma all’Inter almeno fino a fine stagione? La Sampdoria aspetta ma probabilmente conviene le accelerare l’operazione in entrata. Se qualcuno cambiasse idea…