Sensi, minutaggio scarso con l’Inter. Possibile addio a gennaio?

Stefano Sensi sembra sempre più lontano dall’Inter. Il calciatore non sembra aver trovato feeling con Inzaghi. Partenza a gennaio?

MINUTAGGIO – Stefano Sensi e l’Inter potrebbero salutarsi a breve. Il centrocampista ex Sassuolo, negli ultimi mesi, ha trovato continuità dal punto di vista fisico ma, a questa continuità, non è corrisposta una crescita del minutaggio in campo. Il numero 12, nelle ultime 5 partite, è sceso in campo per appena 50 minuti. Una miseria fatta di apparizioni sporadiche ed a risultato acquisito. Vista la situazione, Sensi potrebbe decidere di lasciare l’Inter. Addio già nel mercato di gennaio?

PIU SPAZIO – La possibile cessione di Sensi non è più una chimera. Il calciatore non riesce a trovare il feeling giusto con Inzaghi ed il tecnico potrebbe chiedere un sacrificio alla società per arrivare ad un calciatore più utile e duttile per la mediana. Il numero 12 nerazzurro, inoltre, potrebbe chiedere la cessione anche in ottica Qatar 2022: al momento infatti, una convocazione di Mancini per la manifestazione (qualora l’Italia riuscisse a qualificarsi) appare improbabile. L’Inter, dal canto suo, ha ben conscio il fatto che, almeno al momento, il valore del cartellino di Sensi è ai minimi storici, considerati i numerosi infortuni degli ultimi due anni. La scelta migliore, quindi, potrebbe essere quella del prestito: Sensi andrebbe a trovare minuti importanti e l’Inter avrebbe la speranza di una rivalorizzazione del calciatore sia in ottica cessione definitiva sia per un ritorno in pianta stabile in nerazzurro.