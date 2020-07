Sensi, lavoro personalizzato intenso: pronto per Inter-Getafe? – Sky

Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, Stefano Sensi avrebbe svolto oggi un allenamento personalizzato ad alta intensità. Crescono le speranze di averlo a disposizione per Inter-Getafe.

CORSA ALL’EUROPA LEAGUE – Potrebbe finalmente essere tornato il momento di Stefano Sensi. Il giocatore, infatti, avrebbe svolto oggi un allenamento ad alta intensità. L’obiettivo del giocatore e dello staff nerazzurro è quello di averlo a disposizione per Inter-Getafe, sfida di Europa League in programma tra sei giorni, il 5 agosto. A riportare la notizia è Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, precisando anche le condizioni di Matias Vecino: «Nell’allenamento Si sono allenati tutti in gruppo tranne Vecino e Sensi. Quest’ultimo però ha lavorato con una buona intensità. Va quindi tenuto in considerazione per il Getafe. Non da titolare, ma almeno per partire dalla panchina».

