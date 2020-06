Sensi-Inter, Conte dice sì al riscatto! Marotta ha già una tattica: i dettagli

Sensi ha convinto l’Inter e verrà riscattato. Secondo quanto rivelato dal “calciomercato.com”, Conte ha dato il suo ok per il riscatto del centrocampista. La palla passa ora a Marotta, che proverà a modificare i dettagli dell’accordo. Di seguito tutti i dettagli

SEMAFORO VERDE – Stefano Sensi ha convinto l’Inter e soprattutto ha convinto Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, nonostante una seconda parte di stagione insufficiente, non vuole rinunciare al centrocampista e ha dato l’ok al riscatto. Ora la palla passa a Beppe Marotta, che si è già messo al lavoro per tentare di modificare i dettagli dell’accordo con il Sassuolo. A tal proposito, è in programma un incontro a metà mese con Giovanni Carnevali, direttore sportivo neroverde

TATTICA NERAZZURRA – Sensi l’estate scorsa sbarcò a Milano in prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni. L’idea dell’Inter è quella di rivedere la cifra del riscatto e affrontare il tema delle modalità di pagamento. Marotta vorrebbe rateizzare il pagamento e non è escluso che nella trattativa possa rientrare il cartellino di qualche giovane.

Fonte: calciomercato.com