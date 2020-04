Sensi: “Ho un grande sogno, vincere con l’Inter e l’Italia. Idolo Xavi”

Condividi questo articolo

Stefano Sensi ha risposto alle domande dei tifosi attraverso le sue storie Instagram. Il centrocampista dell’Inter ripercorre i gol e le prime gioie in nerazzurro. L’idolo resta Xavi. L’ex Sassuolo sottolinea anche i suoi sogni futuri. Di seguito le sue dichiarazioni in serata

SOGNI NERAZZURRI – Stefano Sensi risponde così alle domande su Instagram: “Cosa hai pensato quando hai segnato di testa contro un difensore di 1,90 in Inter-Udinese? Impossibile che sia successo. ol più emozionante con l’Inter? All’esordio a San Siro contro il Lecce. Per diventare calciatore ci vuole più fortuna o lavoro? Raccogli sempre quel che semini! Il lavoro paga sempre. Quanto è brutto Brozo? Brozovic è troppo bello. Soprattutto con il capello biondo. L’idolo di quando eri bambino? Xavi è sempre stato il mio idolo fin da bambino!. Qual è il tuo grande sogno? Vincere con l’Inter e con la Nazionale! Ma Boateng è simpatico come si percepisce? Sicuramente con lui non ti annoi”.