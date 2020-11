Sensi fa lavoro personalizzato: i tempi stimati dall’Inter per il recupero – Sky

Condividi questo articolo

Stefano Sensi è assente da alcune settimane per l’ennesimo problema fisico. Il centrocampista italiano sta facendo un lavoro personalizzato e l’Inter spera di poterlo recuperare dopo la sosta per le nazionali

In queste settimane difficili l’Inter è stata alle prese con numerose assenze, tra queste Stefano Sensi. La situazione dell’ex Sassuolo è diventata ormai cronica con continue ricadute e il problema sembra essere di difficile risoluzione. Sensi in questo periodo sta facendo un programma personalizzato finalizzato anche a togliergli del timore psicologico di cui soffre visti i tanti infortuni con le continue ricadute. L’Inter spera di poterlo riavere a disposizione dopo la sosta per le Nazionali. A riportarlo è Andrea Paventi per “Sky Sport 24”.