Sensi, da Sampdoria-Inter ennesimo infortunio: oggi esami con rischio alto

Sensi si è procurato l’ennesimo infortunio degli ultimi due anni ieri in Sampdoria-Inter. Il centrocampista, da tempo sofferente per problemi fisici di diversa natura, oggi farà gli esami e c’è il rischio che salti varie partite.

ANCORA FERMO – Stefano Sensi non ci sarà mercoledì sera in Inter-Real Madrid. L’ha fatto capire ieri Simone Inzaghi, dopo l’ennesimo infortunio del centrocampista (vedi articolo). Al 75′, in un contrasto con Maya Yoshida (che ha preso il pallone), Sensi ha sentito subito dolore. Problema al collaterale del ginocchio destro, la diagnosi che filtra secondo Sky Sport, ma oggi saranno necessari nuovi esami. Ciò che si teme è una lesione proprio al collaterale, che vorrebbe dire stop di circa un mese. Col rischio alto di non rivederlo in campo prima della seconda parte di ottobre, complice un’altra sosta per le nazionali. Tuttavia, la vicenda Sensi dovrà essere approfondita perché ormai sono due anni che non riesce a reggere a livello fisico.