Sensi, bastano 7′ a Genova per dimenticare l’Inter: gol lampo per rinascere

Sensi subito protagonista con la maglia della Sampdoria è una notizia. Al di là della prestazione e del nuovo ruolo al centro del progetto Giampaolo, il centrocampista in prestito dall’Inter è riuscito addirittura a trovare la sua prima rete stagionale in Serie A alla prima occasione buona

BUONA LA PRIMA – La nuova Sampdoria del “vecchio” Marco Giampaolo può aver trovato il suo nuovo faro tecnico-tattico. L’arrivo di Stefano Sensi a Genova si riassume con il gol del 2-0 sulla sua ex squadra. Quel Sassuolo che lo ha ceduto all’Inter quando sembrava essere un giovane predestinato. La storia negli ultimi anni è andata un po’ diversamente. Il prestito fino a fine stagione alla Sampdoria servirà a Sensi per ritrovare se stesso, la Nazionale Italiana e magari anche l’Inter. Di certo, il primo gol in maglia blucerchiata dopo appena 7′ di Sampdoria-Sassuolo in Serie A è un ottimo inizio. Il problema di Sensi non è mai stato tecnico-tattico ma psico-fisico. Se questo nuovo inizio possa essere una rinascita lo scopriremo solo nelle prossime partite. Settimane. Mesi. Intanto, buona la prima (frazione di gioco) per Sensi versione blucerchiato.