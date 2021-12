Sconcerti: «Inter, con il Liverpool passaggio al 47%. Dipende da una cosa»

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il sorteggio di UEFA Champions League. Il giornalista sportivo ha sottolineato come la Coppa d’Africa possa fare la differenza nella sfida tra Inter e Liverpool.

BUONE POSSIBILITÀ – Mario Sconcerti ha analizzato così le possibilità dell’Inter di passare gli ottavi di finale contro il Liverpool: «Il Liverpool per i nerazzurri è un grande avversario. È la proprietà più virtuosa tra quelle che non battono moneta propria. L’Inter però ha il 47% di possibilità di passare, dipenderà in che condizioni saranno gli inglesi. Molti dei loro giocatori andranno in Coppa d’Africa, una competizione dove si fa molta fatica e da cui si torna esausti».