Rocchi ha scelto gli arbitri di Como-Inter e Napoli-Cagliari. Poi 9 ‘tagli’ – CdS

Il designatore Rocchi ha scelto gli arbitri di Como-Inter e Napoli-Cagliari, che verranno ufficializzati in mattinata con il resto delle altre designazioni. E a fine stagione lasceranno in nove la Serie A.

DEFINITI – Il dado è tratto: Gianluca Rocchi, dopo le parole a Open VAR dove ha difeso e anche un po’ criticato Chiffi in Inter-Lazio, ha scelto ormai gli arbitri che dirigeranno la trentottesima e ultima giornata di Serie A. Per le sfide scudetto, Como-Inter e Napoli-Cagliari, ci saranno rispettivamente Davide Massa e Federico La Penna. Sono ad oggi, scrive il Corriere dello Sport, i fischietti più in forma. Intorno alle 12 ci sarà il comunicato ufficiale dell’AIA che renderà definitive le designazioni. Da capire, ovviamente, i varisti delle due partite. Sarà comunque una giornata divisa in tre tronconi: la poule scudetto, le sfide “amichevoli” e i verdetti coppe e salvezza.

Non solo arbitri di Como-Inter e Napoli-Cagliari, domani Rocchi taglierà 9 arbitri

RADUNO IN PROGRAMMA – Oltre alle designazioni, nella giornata di domani, gli arbitri (non tutti) si riuniranno a Coverciano. Rocchi farà dei tagli. Secondo il Corriere, ne verranno tagliati nove in vista della prossima stagione. Saranno dismessi anche 18 assistenti e 6 VMO (i VAR professionisti), alcuni rimpiazzati da chi lascerà la serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna