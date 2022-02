Scamacca promesso sposo dell’Inter ma senza la carta Pinamonti

Il futuro di Gianluca Scamacca sarà con molta probabilità tinto dai colori dell’Inter. Il giocatore è un promesso sposo nerazzurro ma non con Pinamonti come contropartita tecnica

MOVIMENTI − Scamacca vuole l’Inter e l’Inter vuole Scamacca. Non c’è alcun dubbio sul futuro dell’attaccante del Sassuolo che in estate si trasferirà in nerazzurro. Ne è convinto l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà su Sportitalia, il quale ha anche sostenuto di alcuni contatti blindati tra i dirigenti dell’Inter e quelli del Sassuolo. Il club nerazzurro metterà qualche contropartita tecnica che però non sarà Andrea Pinamonti. Scamacca avrà come ‘padrino’ Edin Dzeko da cui imparerà prima di prenderne definitivamente il posto.