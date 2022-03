Scamacca: «Inter? Uno stimolo, ma non ci penso! Seguirò il mio cuore»

Gianluca Scamacca è considerato uno dei migliori attaccanti del campionato e piace principalmente all’Inter, che prime di tutte si è interessata al ragazzo (così come per Davide Frattesi, sempre del Sassuolo). In una lunga intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola, l’attaccante del Sassuolo si è raccontato a 360°.

DUE FRATELLI – Scamacca racconta del rapporto con il suo amico e compagno di squadra, Davide Frattesi: «Io e Davide siamo praticamente due fratelli. Ci siamo sempre rincorsi, due destini che si sono incrociati sin da bambini. Per me averlo in squadra è un punto di riferimento, un valore aggiunto giochiamo insieme da quando siamo bambini. In campo si vede (i due si conoscono sin dai tempi delle giovanili della Lazio prima e della Roma dopo, ndr)».

LE BIG – Scamacca in Italia è seguito soprattutto dall’Inter, ma anche dalla Juventus: «Non ci penso, non mi sono mai dato limiti. Quando ci sarà da decidere seguirò il cuore. Sono andato all’estero una volta e non mi spaventa rifare quella scelta. Le voci di interessamento di grandi club fanno piacere, sono uno stimolo. Ma non seguo troppo il calciomercato, certe situazioni non si concretizzano in fretta. Contro l’Inter la mia miglior partita? Non so se la migliore in assoluto, ma una delle migliori. Vincere a San Siro è sempre una bella impresa. Siamo orgogliosi di quella vittoria, in uno stadio dove hanno giocato tanti grandi campioni, contro una squadra che è tra le migliori».

CARATTERISTICHE SIMILI – Scamacca in questa stagione è stato paragonato a un grande attaccante come Zlatan Ibrahimovic, passato anche lui dall’Inter: «Lui è un campione, essere avvicinato a un campione del genere fa solo piacere. Ma io ho la mia strada, il mio modo di giocare».

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo

