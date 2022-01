Scamacca, l’Inter ha strada libera in Italia. Sassuolo già ricerca il sostituto

Scamacca è l’oggetto del desiderio dell’Inter. In estate, l’acquisto potrebbe essere concretizzato con il passaggio della punta azzurra da Sassuolo a Milano. Intanto, i nero verdi sono alla ricerca del sostituto

STRADA SPIANATA − Gianluca Scamacca sarà il prossimo attaccante dell’Inter? Le probabilità sono alte con il trasferimento dal Sassuolo che dovrebbe concretizzarsi in estate. Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, i nerazzurri stanno puntando forte sull’attaccante della Nazionale avviando già i contatti con Carnevali. L’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus toglie dunque all’Inter una rivale per la corsa al centravanti. In Italia, difatti, i campioni d’Italia hanno strada spianata. Intanto, il Sassuolo è già alla ricerca di un sostituto: Lorenzo Lucca del Pisa. I nero verdi non vogliono farsi trovare impreparati.