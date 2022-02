Scamacca e Frattesi all’Inter? Bisogna avere soltanto un po’ di pazienza

Il futuro di Scamacca e Frattesi è sempre più in orbita Inter. Contatti molto avanzati per entrambi i giocatori che domenica saranno avversari dei nerazzurri a Milano

ATTESA − Da avversari domenica a futuri nerazzurri la prossima stagione. Gianluca Scamacca e Davide Frattesi sono da tempo promessi sposi dell’Inter per la prossima stagione. Non ha dubbi Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia. Si tratta di due operazioni molto avanzate con Inter e Sassuolo pronte a chiudere anche se ci vuole ancora un attimo di pazienza. I due gioielli nero-verdi domenica saranno avversari proprio dell’Inter al Giuseppe Meazza in San Siro in vista di Inter-Sassuolo.