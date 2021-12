Scamacca, si accende il Derby d’Italia. L’Inter tenta lo sgarbo alla Juventus

Scamacca è diventato l’oggetto dei desideri di Inter e Juventus. Derby d’Italia di mercato tra i due club con i nerazzurri pronti al grande sgarbo per aggiudicarsi il centravanti

DUELLO − Gianluca Scamacca ha sedotto Inter e Juventus. L’attaccante del Sassuolo ha disputato un grandissimo girone d’andata al Sassuolo mettendo a referto sei gol e tre assist in 19 partite. Numeri importanti che hanno incantato le due società. Il Derby d’Italia sembra essere più vivo che mai con entrambe le squadre pronte a sfidarsi a suon di milioni per aggiudicarsi il prossimo centravanti dell’Italia. Come riporta Sport Mediaset, l’offerta della Juventus è al momento ferma a 35 milioni di euro. La strategia dell’Inter per l’estate però è chiara: 40/45 milioni di euro con l’inserimento di Andrea Pinamonti. La ‘guerra’ di mercato è partita, Beppe Marotta è pronto al grande sgarbo.