Scaloni: “Lautaro Martinez-Barcellona? Lo vogliono tutti! Ma attenti, Inter…”

Condividi questo articolo

Intervistato ai microfoni del sito di AS, il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona

LAUTARO MARTÍNEZ-BARCELLONA – Queste le parole del ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, sulle indiscrezioni che vedono il Barcellona sulle tracce dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martínez: «È sbagliato che ne parli io, ma se stai cercando un attaccante in termini di età, prestazioni… a parte Mbappé, è il giocatore che tutti vogliono. Ma attenzione che è in un grande club, non sarà facile portarlo via dall’Inter».