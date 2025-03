Scaloni: «Lautaro Martinez? Arrivato ultimo e infortunato! Speranza»

Scaloni in conferenza stampa ha parlato dell’infortunio di Lautaro Martinez. Il CT dell’Argentina svela alcuni dettagli sul capitano dell’Inter.

INFORTUNIO LAUTARO MARTINEZ – Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita tra Uruguay e Argentina, ha parlato anche delle condizioni del capitano dell’Inter: «Inizialmente contavamo su di lui, ma è arrivato all’ultimo e abbiamo scoperto che era infortunato. Ci siamo preparati alla partita senza di lui e i piani che avevamo 15 giorni fa sono inutili. Speriamo che si riprenda perché è un giocatore importante per noi». A tal proposito, il capitano nerazzurro rientrerà a Milano dove farà degli esami strumentali per capire meglio l’entità del problema e anche gli eventuali tempi di recupero.

TANTE PARTITE – Poi lo stesso Scaloni ha voluto fare una panoramica sui vari infortuni della Nazionale dovuto al grande numero di gare giocate: «Ogni volta che arriva una giornata di partite FIFA e i ragazzi giocano il weekend prima, siamo sempre in allerta. Il numero di partite che giocano è sempre un problema. Sapevamo che c’erano diversi giocatori infortunati e c’era la possibilità di perderne alcuni. È successo. Dobbiamo pensare a quelli che abbiamo, ed è un’opportunità anche per loro. Dobbiamo affrontare la partita con il meglio che abbiamo e senza lamentele».