Saviano continua: «Curva Inter, la società ha sbagliato»

Roberto Saviano continua a rispondere in modo piccato alle domande sull’Inter. Oggi altre due uscite infelice sulla società nerazzurra.

ATTACCO – Roberto Saviano, noto giornalista di cronaca, continua ad attaccare l‘Inter e le sue istituzioni. Attraverso un’altra storia su Instagram, dopo l’uscita infelice con il gol di Orsolini, è tornato a sparare a zero sulla società nerazzurra. Queste due risposte a due tifosi che chiedevano a Saviano delle delucidazioni: «Non ti vergogni neanche un po’ delle accuse gravissime rivolte all’Inter e ai suoi milioni di tifosi? Tutt’altro non ho accusato tutti i tifosi ho detto che la curva dell’Inter in questo momento è la più infiltrata d’Italia e che trovo assurdo che la società negli anni non abbia saputo agire, anzi si sia posta come emerge nelle indagini in una posizione di subalternità».

Saviano, due misure tra Inter e Napoli

REPLICA SUL NAPOLI – Infine, un’altra risposta a una domanda piccata sul Napoli: «Invece la curva del Napoli non è mai stata legata alla camorra vero? Assolutamente. Per anni il tifo del Napoli è stato controllato dai clan, denunciai nei miei articoli Genny la carogna come Narco e non come tifoso violento, prendendomi l’ira di tutta la curva partenopea come ora quelli dell’Inter. Oggi il Napoli ha politiche diverse contro i clan non così l’Inter che negli ultimi anni ha visto in silenzio la propria tifoseria essere infiltrata dal crimine organizzato».