Satriano: «Inter, mi piacerebbe diventare il titolare! Tifo per lo scudetto»

Martin Satriano sta stupendo tutti in Ligue 1. L’attaccante uruguayano, in prestito al Brest dall’Inter, ha siglato 3 gol in 4 partite. Nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport ha parlato del suo momento

PRESTAZIONI – Satriano parla della sua esperienza al Brest: «Sto facendo bene, ho segnato sin da subito ed ho anche disputato prestazioni di livello. Avanti così. Trasferimento in Francia? Abbiamo preso questa decisione insieme all’Inter ed al mio procuratore. Ci piaceva il progetto. La Ligue 1 è interessante e competitiva».

IMPARARE – Satriano parla di Inzaghi e di cosa ha imparato dai compagni dell‘Inter: «A me questi sei mesi con la squadra, anche se ho giocato pochissimo, sono serviti tantissimo. Ho appreso parecchio dai giocatori più esperti, dal mister e dal suo staff. Da tutti insomma. Ho esordito con l’Inter, sono cresciuto e sono diventato un calciatore migliore».

OBIETTIVI – Satriano parla dei suoi obiettivi futuri con l’Inter: «Diventare l’attaccante titolare dell’Inter? Sì, speriamo (ride, ndr). Io ho appena iniziato, dovrò sudarmi questa eventuale possibilità. Ma col lavoro e con l’umiltà e la voglia di arrivare ce la posso fare».

MOMENTO – Satriano parla della possibilità, se fosse rimasto, di giocare con continuità anche in nerazzurro, viste le difficoltà degli attaccanti a disposizione di Inzaghi: «Adesso sono contento al Brest. Ho trovato quello che mi mancava, cioè giocare. Per fortuna sto pure segnando. Poi certo che un pensiero simile mi è venuto in mente, perché tengo all’Inter. E ovviamente faccio il tifo per la vittoria dello scudetto!».

Fonte: Tuttosport