Satriano: «Inter? A volte non mi rendo conto! Sto migliorando tanto»

Martin Satriano ha parlato ai microfoni di Punto Penal, programma dell’emittente Canal 10, raccontando la sua esperienza fin qui all’Inter e il lavoro che lo sta portando a migliorarsi sempre di più. Di seguito le dichiarazioni del giovane attaccante, tra i nominati per il premio Golden Boy.

ESPERIENZA – Martin Satriano ha parlato delle sue sensazioni nell’essere un giocatore dell’Inter e dei compagni di squadra: «Sono molto felice per il momento che sto vivendo e per tutto quello che sta succedendo con l’Inter, dove condivido lo spogliatoio con giocatori di altissimo livello. A volte non mi rendo conto di dove mi trovo, ma è bellissimo essere qui con gente come Vecino, Lautaro Martinez, Sanchez, Kolarov e Perisic. Al di là del fatto che gioco oppure no, per me è tutta una grande esperienza. Sto imparando tanto».

Satriano, dall’arrivo alla pandemia

PRIMI PASSI – Martin Satriano ha poi raccontato il suo arrivo all’Inter, interrotto subito dopo dall’arrivo della pandemia: «È passato un anno dal mio arrivo. Quando sono arrivato mi sono unito alla Primavera. Ho giocato tre partite, poi si è fermato tutto per la pandemia. Quando abbiamo ripreso ho iniziato ad allenarmi con la Prima Squadra. L’ultima stagione l’ho giocata con la Primavera, ma allenandomi con la Prima Squadra».

Golden Boy: l’uruguaiano nella lista

FUTURO BRILLANTE – Satriano ha poi concluso con l’orgoglio per essere nella lista del Golden Boy: «Al Nacional ero più una seconda punta, ora mi sto abituando a giocare più dentro l’area e da nove. In Italia si parla molto di tattica. È stato difficile imparare all’inizio, ma poi mi sono adattato. Per quanto riguarda la parte fisica, anche i ritmi di gioco sono diversi, anche se sotto questo aspetto ho sempre lavorato bene. Mi sento molto migliorato. È anche bello essere tra i nominati per il Golden Boy, con giocatori di livello come Pedri e Camavinga».