Satriano: «Fiducia Inzaghi importante, voglio restare. Osservo Lukaku»

Martin Satriano è decisamente uno dei giocatori che più stanno stupendo in queste prime uscite precampionato. L’attaccante uruguaiano – sempre in gol fin qui – ha parlato a “Inter TV” del ritiro e del rapporto con Simone Inzaghi.

VOGLIA DI RESTARE – Martin Satriano è soddisfatto di come si sta svolgendo il ritiro precampionato. Anche per i gol, ma non solo. L’attaccante uruguaiano ha infatti sottolineato l’importanza della fiducia di Simone Inzaghi e la voglia di lavorare per restare in nerazzurro: «Sono molto contento di essere qui, per come stiamo lavorando e dobbiamo continuare così. Chiaro, poi sono contento anche per i gol, è bellissimo. La fiducia del Mister è importante, io devo continuare a fare bene per rimanere qui. Mi fanno piacere le sue parole. Mi aiuta anche tanto, parla con me e mi dà consigli. Poi guardo anche gli altri attaccanti, come Pinamonti e Lukaku, perché devo imparare il più possibile. Prima o seconda punta? È lo stesso, non cambia niente. I giocatori più grandi cercano sempre di aiutare noi più giovani, è una cosa bellissima. Suarez e Cavani sono i miei due idoli uruguaiani, ma qui mi ispiro a Lukaku e Lautaro Martinez»