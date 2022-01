Satriano-Brest ci siamo! Giocatore pronto a trasferirsi in prestito dall’Inter

Martin Satriano sta per diventare un nuovo giocatore del Brest. Manca soltanto l’annuncio per rendere il trasferimento ufficiale. Il giovane attaccante ieri ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter (clicca QUI)

MANCA ANNUNCIO − Come raccolto anche dalla nostra redazione nella giornata di ieri, Martin Satriano dopo il rinnovo con l’Inter è pronto a trasferirsi al Brest. A riportarlo è il sito Gianluca Di Marzio.com, con il giovane attaccante che sta per raggiungere il compagno Lucien Agoumé in Ligue 1. Per la fumata bianca ufficiale, manca soltanto l’annuncio. Dopo quattro spezzoni di partita in nerazzurro, dunque, il promettente sudamericano sbarcherà in Francia alla ricerca di maggior minutaggio e continuità.