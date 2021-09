Sassuolo-Inter, squadra di Inzaghi al lavoro. Sensi out per sabato?

Dopo il pari esterno contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter di Inzaghi si prepara in vista della trasferta sul campo del Sassuolo, manca Sensi. Il club ha aggiornato i propri tifosi tramite il proprio sito ufficiale

CAMPIONATO − Ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali per l’Inter di Simone Inzaghi. Sabato alle 20.45, i nerazzurri affronteranno al Mapei Stadium il Sassuolo di Dionisi, sfida delicata contro un avversario sempre molto ostico. I campioni d’Italia hanno pareggiato nell’ultima uscita di campionato contro l’Atalanta per 2-2 e distano dalla vetta occupata dal Napoli quattro lunghezze. Oggi ad Appiano Gentile, allenamento per i nerazzurri e dalle foto poste sul sito ufficiale del club mancano quelle di Stefano Sensi. Dunque, con molta probabilità il centrocampista è ancora alle prese con i guai fisici rimediati contro la Sampdoria e al momento risulta indisponibile.

Fonte: Inter.it