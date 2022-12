Sassuolo-Inter, scelte fatte per Inzaghi: tante conferme e un ritorno − Sky

Domani ultima amichevole precampionato invernale per l’Inter. Al Mapei ci sarà il match contro il Sassuolo. Simone Inzaghi, dopo le convocazioni (vedi articolo), ha ormai le scelte quasi fatte

INTER ANTI SASSUOLO − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Matteo Barzaghi ha svelato alcuni possibili interpreti del match di Reggio Emilia, in programma domani: «L’allenamento è stato questa mattina, Inzaghi ha provato ad alzare il ritmo così come i giocatori. Il test col Sassuolo sarà utile per iniziare a testare alcuni meccanismi. Lautaro Martinez è atteso domani, in attacco ci saranno Lukaku e Dzeko. Ancora Calhanoglu regista, si rivede Dumfries a destra. Senza de Vrij non convocato, ci sarà Acerbi al centro della difesa».