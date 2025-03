Sassuolo-Inter Primavera 0-0 al 45′: Lavelli sbatte sulla traversa

Sassuolo-Inter Primavera 0-0 dopo i primi quarantacinque minuti di partita (clicca qui per seguire la cronaca live della partita). Ecco quello che è successo nel primo tempo.

IL PRIMO TEMPO – A Reggio Emilia primo tempo tra Sassuolo e Inter Primavera piuttosto dinamico e attivo sin dai primi minuti, con la squadra di Zanchetta che parte forte impensierendo subito il Sassuolo con una punizione crossata verso il centro e fuori non di molto. La prima grande palla-gol del match arriva al 18′ con Lavelli, che centra la traversa sull’assist al bacio di Topalovic. Il Sassuolo però non lascia solo campo all’Inter cercando controbattere alla formazione ospite. E lo fa con Bruno, che sbuca su un cross dalla sinistra, trovando però la grande risposta di Zamarian. I nerazzurri ci provano ancora ad impensierire Scacchetti, tant’è che al 26′ sfiorano il vantaggio con il colpo di testa di Maye. Pallone alto non di molto. Nel finale, la squadra di Zanchetta ci prova sempre con l’estro di Topalovic, sicuramente tra i migliori nell’Inter in questo primo tempo. Al 38′, pericoloso Sandro, che scippa palla alla difesa interista, calciando in porta, ma è ancora Zamarian a metterci una pezza. Il primo tempo finisce in parità.

