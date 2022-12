Sassuolo-Inter, Lukaku a caccia di continuità! Definito il suo partner − Sky

Si avvicina Sassuolo-Inter, manca sempre meno. Alle 17 il fischio d’inizio al Mapei Stadium. Fari puntati su Lukaku, che dopo gli 88′ di Reggio Calabria, va a caccia di continuità anche contro gli emiliani

ATTACCO − Fari puntati su Lukaku in Sassuolo-Inter. Il gigante belga, dopo gli ottantotto minuti disputati contro la Reggina, sarà nuovamente schierato da titolare al centro dell’attacco da Simone Inzaghi. Accanto lui presente Edin Dzeko. L’obiettivo è quello di migliorare l’intesa in vista del ritorno di Lautaro Martinez, atteso domani a Milano. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, per entrambe le squadre sarà un ultimo warm-up a sei giorni dalla ripartenza ufficiale della stagione.