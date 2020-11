Sassuolo-Inter, Conte non cambia modulo: chance Sanchez – Sky

Antonio Conte Inter

Sassuolo-Inter è in programma domani alle ore 15:00. Antonio Conte prosegue con il 3-5-2, con qualche variazione negli uomini ma non nella tattica. Sanchez, infatti, potrebbe partire titolare. Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport 24”, fornisce le ultime notizie.

NO CAMBI – Queste le ultime sull’Inter, in vista della sfida contro il Sassuolo, da Andrea Paventi per “Sky Sport”: «Conte va avanti con le sue idee. Stesso modulo e sistema di gioco nella sfida contro il Sassuolo, al difesa a 4 resta una soluzione a partita in corso. Qualche cambio, in vista della sfida contro i neroverdi, verrà fatto. Sugli esterni Darmian e Perisic sono favoriti su Young ed Hakimi. E qualche chance anche per Sanchez in avanti. Si continua sulla stessa squadra, con il gruppo che si sente rappresentato dal proprio allenatore».