Sarri è il primo nome sulla lista di Marotta per la panchina dell’Inter – SM

Sarri è il nome giusto per l’Inter post-Conte? Di sicuro è una delle opzioni più interessanti. Come riportato da “Sport Mediaset”, l’ex allenatore della Juventus è in cima alle preferenze di Marotta

OBIETTIVO SARRI – Chiusa la questione Antonio Conte, l’Inter è alla ricerca di un nuovo allenatore. Tanti i nomi accostati alla panchina nerazzurra (vedi focus), ma ora il primo sulla lista di Beppe Marotta è quello di Maurizio Sarri, che si dovrà liberare dalla Juventus. Sarri ha aspettato la Roma fino all’annuncio a sorpresa di José Mourinho sulla panchina giallorossa e ora è pronto a tornare in carreggiata. L’Inter nel suo futuro? Seguiranno a breve aggiornamenti e dettagli.