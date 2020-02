Sarri: “Juventus-Inter a porte chiuse? Valga per tutti! La Serie A…”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida Lione-Juventus, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League – Maurizio Sarri, tecnico dei bianconeri, ha commentato la decisione di giocare Juventus-Inter a porte chiuse.

REGOLA UNIVERSALE – Non si placano le polemiche riguardo alla decisione di giocare il big match Juventus-Inter a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. Interrogato a riguardo durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lione, Maurizio Sarri, tecnico bianconero, ha risposto in questo modo: «Juventus-Inter a porte chiuse? Se la regola vale, deve valere per tutti. Rispetto alla Champions League sento più responsabilità in campionato perché abbiamo l’obbligo di vincere, mentre l’Europa è un sogno e siamo fortunati a poterlo inseguire».