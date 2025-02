Chi sarà il regista nel recupero tra Fiorentina e Inter?

No, Calhanoglu non è infortunato ma dopo l’ultimo Milan-Inter la domanda è lecita: chi sarà il regista giovedì nel recupero di Fiorentina-Inter?

LO STRANO QUESITO – La vera domanda sulla probabile formazione dell’Inter in vista del recupero di Firenze è: confermare Hakan Calhanoglu oppure rilanciare Piotr Zielinski o Kristjan Asllani? Uno strano ma legittimo quesito, in virtù dell’ultimo Calha visto nel derby. Il turco, rientrato dopo un mese di infermeria, ha patito un po’ la mancanza del campo. E non è un caso che il gol del Milan nasca da una sua sanguinosa palla persa sulla trequarti. Un errore non da Calhanoglu, il quale è uscito poi dopo l’ora di gioco per far posto a Zielinski. Insomma, l’ex rossonero ha bisogno di ritrovare il feeling con il campo e se il rischio è quello di rivedere ancora un Calhanoglu non al top della forma, meglio allora puntare sui sostituti. Questi, al netto dell’attacco febbrile di oggi, si chiamano Zielinski e Asllani.

A chi affidare la regia nel recupero di Fiorentina-Inter?

UNA POLTRONA PER TRE – Nel derby di domenica, Inzaghi ha preferito buttare nella mischia Zielinski piuttosto che Asllani. Una scelta certamente ripagata, vista la qualità in regia del polacco con il Milan, complice anche i cambi di Conceicao, che si è abbassato di tantissimi metri. D’altronde, Asllani era reduce dalla partita contro il Monaco in Champions League, match da cui era rimasto fuori per novanta minuti lo stesso Zielinski. Adesso, in vista del recupero contro la Fiorentina, il quesito è legittimo: c’è un posto per tre, su chi puntare? Inzaghi scioglierà ogni riserva nella giornata di domani, ad oggi Calhanoglu è il favorito ma la corsa rimane apertissima.