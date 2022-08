Sanzioni Uefa, Inter e Roma rischiano più di Juventus e Milan: motivo − TS

La Uefa è pronta ad inviare i primi provvedimenti in merito alla nuova versione del Fair play finanziario. In Italia quattro club nel mirino: Inter, Roma, Juventus e Milan. Per i primi due, rischio più elevato

TRATTAMENTI DIVERSI − La Uefa si appresta ad inviare i primi provvedimenti legati al Fair Play finanziario. Si tratta delle prime indicazioni diramate per 25 club europei in attesa della definizione ufficiale del settlement agreement, ossia gli accordi di patteggiamento previsti per rientrare nei paletti Uefa. Nel mirino anche quattro club italiani: Inter, Roma, Juventus e Milan. Le multe dovrebbero oscillare dai tre ai cinque milioni anche se ci sarà da considerare una differenza di trattamento. Ossia Inter e Roma, oltre alla multa, potrebbero andare in contro anche ad un altro tipo di sanzione: blocco di una sessione del mercato oppure riduzione dei calciatori sulla lista Uefa. Il motivo? Juventus e Milan praticamente hanno concordato un piano di rientro che dura un anno in meno rispetto a quello di Inter e Roma. Pertanto, essendo più celere l’operazione virtuosità, se la caveranno con una semplice multa.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi