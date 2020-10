Sanchez si allena con Conte: le sue condizioni in vista di Inter-Milan

Alexis Sanchez Inter

Importanti novità sulle condizioni di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, infatti, sembrava in forte dubbio per Inter-Milan dopo la partenza per le partite con il Cile. Di seguito le ultime notizie sullo stato di salute dell’attaccante ex Udinese e Arsenal

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Conte ha detto che avrebbe valutato le condizioni di Alexis Sanchez (qui la conferenza stampa) e fino all’ultimo il cileno sarà in dubbio per Inter-Milan. Le ultime notizie da Appiano Gentile, però, sembrano confortanti. Il calciatore, infatti, nonostante l’affaticamento muscolare patito, si è regolarmente allenato. Le sue condizioni non sono comunque al 100%, anche solo per il lungo viaggio e l’arrivo solo nella tarda serata di ieri a Milano. L’infortunio muscolare paventato, però, non sembra esserci.