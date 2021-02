Sanchez torna a segnare in Serie A dopo tre mesi: col Parma tocca a lui?

Tante buone notizie per Antonio Conte, dopo il netto 3-0 casalingo contro il Genoa. Una di queste è il ritorno al goal in Serie A di Alexis Sanchez: non accadeva da tre mesi esatti. Complice la diffida di Lukaku, il cileno si candida per una maglia da titolare per la trasferta di giovedì a Parma.

REDIVIVO – L’Inter esce fuori dalla gara col Genoa confermando le proprie certezze, e con qualche discreta novità. Alexis Sanchez è tra queste: il cileno non segnava in campionato da tre mesi, precisamente dal 28 novembre scorso, contro il Sassuolo al Mapei Stadium (0-3 per l’Inter). Nel 2021, Sanchez aveva messo a segno soltanto due assist, in Serie A, nelle gare contro Benevento e Fiorentina. Mettendo da parte la Coppa Italia, l’ex Manchester United ha giocato titolare soltanto in due occasioni (vs Sampdoria e Fiorentina).

OCCASIONE – Segnali di risveglio, dunque, che Antonio Conte potrebbe premiare nella gara di giovedì prossimo contro il Parma, al Tardini. Se è vero che la coppia Romelu Lukaku–Lautaro Martinez appare inarrestabile, in questo periodo, è innegabile anche la diffida, pesante, pendente sul capo del belga. In più, lunedì prossimo, a San Siro, arriverà l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro, dunque, potrebbe decidere di regalare minutaggio extra ad Alexis Sanchez.