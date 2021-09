Sanchez, segnali molto positivi. Possibile convocazione contro Sampdoria?

Sanchez è pronto al rientro. Il cileno, oggi, si è allenato parzialmente con il gruppo e ha mandato segnali molto positivi ad Inzaghi. Si potrebbe già rivedere domenica contro la Sampdoria

RECUPERO − Si avvicina il rientro di Alexis Sanchez. Come riporta Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, l’attaccante cileno si è allenato oggi parzialmente con il gruppo. Se questi segnali positivi saranno riconfermati anche nei prossimi giorni, allora Simone Inzaghi potrebbe già convocarlo contro la Sampdoria. Dunque, può essere una grande chance per i nerazzurri viste le problematiche legate al rientro tardivo di Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Inoltre, secondo Barzaghi, per la gara contro i blucerchiati l’unico sicuro del posto in avanti è Edin Dzeko. Sanchez, comunque, è in fase di recupero e se non dovesse farcela per la Sampdoria, sarebbe pronto contro il Real Madrid.