Sanchez, preoccupano i tanti guai. Raspadori subito? Inter in pressing – TS

Sanchez, nuovo infortunio con il Cile e sempre più dubbi sul suo futuro. L’Inter lavora per Raspadori con un obiettivo principale.

SUBITO – Sanchez, ancora guai fisici con il Cile. Preoccupano i tanti problemi dell’attaccante e proprio per questo motivo l’Inter potrebbe muoversi prima sul mercato. Piace Giacomo Raspadori e secondo quanto riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, l’obiettivo sarebbe quello di sbloccare l’affare per la prossima stagione. La società nerazzurra preferirebbe cedere il cileno anche per liberarsi dell’ingaggio pesante, ma ad oggi è difficile trovare acquirenti, considerando inoltre l’infortunio. In Viale della Liberazione sperano a questo punto di poter anticipare i tempi per l’acquisto del giovane Raspadori, il costo del cartellino (20 milioni) è comunque alla portata.

Fonte: TuttoSpot – Stefano Pasquino

